تعرفوا الى أهم الأحداث الفنية لشهر اغسطس 2020

ضج شهر اغسطس 2020 بالكثير من الأحداث الفنية التي تنوعت بين الحزن والفرح، وحضر انفجار مرفأ بيروت بقوة على الساحة الفنية بعد تأثر العديد من الفنانين بتداعياته بين الإصابات الجسدية وتدمير منازلهم، فيما احتلت كل من ياسمين صبري ودينا الشربيني الترند بأخبارهما، بينما فقد الوسط الفني إحدى نجمات الزمن الجميل وهي الفنانة شويكار بعد وفاتها جراء أزمة صحية مستجدة ألمت بها.

نرصد لكم أهم الأحداث الفنية لشهر اغسطس 2020:

سيارة ياسمين صبري تثير ضجة

نبدأ مع الضجة التي أثارتها الفنانة المصرية ياسمين صبري بين رواد السوشيال ميديا منذ يوم أمس بعد تسريب وثائق عن تلقيها هدية ثمينة باهظة الثمن من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وهي عبارة عن سيارة من نوع "رولز رويس داون" كابورليه، موديل 2020، وقدر البعض سعر السيارة بما يفوق الـ400 ألف دولار، ونشرت ياسمين أول صورة لها وهي تقود السيارة الفاخرة وأرفقتها بعبارة "احلم".

دينا الشربيني بطلة كليب عمرو دياب

تصدر اسم الفنانة المصرية دينا الشربيني الترند على تويتر عقب ظهورها كبطلة فيديو كليب عمرو دياب لأغنيته الجديدة "اماكن السهر"، ورصد الكليب رومانسيتهما بشكل عفوي حيث ظهرا وهما يرقصان ويمازحان بعضهما البعض بالإضافة إلى قضائهما أفضل الأوقات وسط أصدقائهما خلال إجازة الصيف.

حسين الجسمي يتصدر بأغنية بالبنط العريض

النجم حسين الجسمي تصدر ايضا الترند ونسبة مشاهدات عالية جداً على اليوتيوب بالأغنية التي أطلقها في شهر اغسطس تحت عنوان "بالبنط العريض" والتي لاقت تفاعلا كبيرا بين المشاهير الذي نشرو فيديوات تمايلوا على وقع أنغامها، واعتبر البعض بأن الأغنية تحتل الصدارة في موسم الصيف بين أغاني النجوم.

أزمة هالة صدقي مع زوجها

طفت الى الواجهة في شهر اغسطس الخلافات الزوجية بين الفنانة هالة صدقي وزوجها الذي اتهمها بسرقة أمواله كما أنكر نسب طفليه لها وفق ما قال محامية، فيما نفت هالة كل هذه الإتهامات وقامت برفع دعاوى قضائية على الطرفين، ليعلن محامي زوجها انسحابه من القضية.

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اصابات مشاهير لبنان بإنفجار بيروت

تداعيات انفجار بيروت سيطرت على احداث الوسط الفني في لبنان والعالم العربي خاصة بعد إعلان العديد منهم عن اصاباتهم وتتصدرهم الفنانة نادين نجيم التي خضعت لعملية جراحية نتيجة اصابتها بشظايا الزجاج في منزلها، وعملية في أنفها بعد اصابته بكسور.

كما اصيبت كل من مصممة الأزياء داليدا عياش زوجة رامي عياش، والفنانة مي حريري بجروح في وجهيهما، فيما نشر العديد من النجوم فيديوات اظهرت الدمار الهائل في منازلهم وبينهم نادين نجيم، هيفاء وهبي، الفنانة وعد، ستيفاني صليبا، راغب علامة، مي حريري وغيرهم.

زيجات المشاهير

شهد شهر اغسطس العديد من الأفراح بين المشاهير، ففاجئ محمد عساف الجمهور بإحتفاله بزفافه على شابة من خارج الوسط الفني تدعى ريم عودة، كما احتفلت الاعلامية كاتيا كعدي بزواجها، وأعلنت هبة طوجي خطوبتها، كذلك احتفلت الفنانة زينة مكي بخطوبتها.

طلاق مي حلمي

خبر صادم تلقاه الجمهور ايضا بعد اعلان الفنان محمد رشاد انفصاله عن الإعلامية مي حلمي كاشفاً بأنه طلقها ثلاث مرات وذلك عقب عام من زواجهما، كذلك أعلنت الفنانة ليلى اسكندر طلاقها من الفنان السعودي يعقوب الفرحان إلا انها عادت وأكدت تصالحها معه وعودتهما لحياتهما الزوجية.

وفيات شهر اغسطس

الوسط الفني فجع خلال شهر اغسطس بالعديد من الوفيات و أبرزها: رحيل الفنانة القديرة شويكار عن عمر 82 عاماً بعد اصابتها بإنفجار في المرارة، وفاة الـ"يوتيوبر" مصطفى حفناوي بأزمة قلبية، وفاة الممثل المصري ابراهيم الشرقاوي، كما فجع الممثل باسل خياط بوفاة والده، كذلك توفي والد الفنانة دينا حايك.