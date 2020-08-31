محمد مهران يكشف لـ"الفجر الفني" تجربته الجديدة في عالم الكتابة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمد مهران، أنه حالياً مشغول بكتابة سيناريو مسلسل "لؤلؤ"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد مهران، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه سعيد بهذه التجربة الجديدة في عالم الكتابة والدراما، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور، مضيفاً إنه على وشك الانتهاء من كتابة المسلسل يوم تسعة من شهر سبتمبر هذا العام.

وأشار محمد مهران، إن المسلسل يضم كوكبة من النجوم وهم "مى عمر، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، أحمد زاهر، إدوارد، ملك أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، سلوي عثمان"، ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته احمد زاهر، ادوارد، سلوى عثمان، روجينا، ريم سامى، واخرون، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.