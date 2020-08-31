دنيا سمير غانم تعلق على ظهور الفنانة رجاء الجداوى في "توأم روحي"

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت الفنانة دنيا سمير غانم، بأداء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى وذلك بعد ظهورها فى فيلم "توأم روحى"، والذى يقوم ببطولته الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل، والفنانة عائشة بن أحمد. وقالت دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وتحديدا عبر خاصية الاستورى: "فيلم توأم روحي، أبدعتي وأمتعتينا بأدائك الراقي، الله يرحمك". يذكر أن، فيلم "توأم روحى"، يشارك فى بطولته حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد وتأليف أمانى السويسى وإخراج عثمان ابو لبن. وتدور أحداثه، في إطار رومانسي كوميدي، حول قصة حب قوية بين أبطال العمل حسن الرداد وأمينة خليل، وتواجهما العديد من المشاكل والعقبات، التي تجعل من حبهما شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.



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