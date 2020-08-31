رد قاس من أوس أوس على الهجوم ضد زوجته

علق الفنان أوس أوس على هجوم بعض المواقع الصحفية لحضوره هو وزوجته حفل زفاف شقيقة مصطفى خاطر وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب أوس أوس قائلا: "مش محتاج ابرر واحكى اى حاجه عن حياتى والست اللى قلبى اخترها كنت ساعتها فى اول موسم لتياترو مصر كنا نتقاضى مرتبات مش ممكن تفتح بيت واول ما اتجوزت كنت اقعد فى بيت ايجار كمان انا بس هكتفى بالنقطتين دول علشان اصحاب العقول والنفوس المريضه يعرفوا ويبطلوا نغمه (الفلوس بتعمل اكتر من كده ) الفلوس ممكن تشترى سرير بس ماتشتريش النوم !".

وتابع قائلا: " ومش انا بس دا اغلب المشاهير اللى بتحسدوهم على حياتهم دلوقتى ماتعرفش بدا من امتى واتبهدل ازاى ولولا وجود حد جنبه بيسنده ويدعمه ماكنش هيعرف يعدى من اى مشكله نفسيه او ماديه فى حياته.. ومش معنى انى بنزل اشتغل او بتصور وانا مبسوط ده معناه انى هموت من الفرحه بس دى مهنتى واجبى ناحيه جمهورى انى اخرجه من اى حزن هو فيه كل ده بعمله على حساب حزنى وجرحى ووجعى انا..وفى الاخر بتشتم برضه ! انا بقول الكلام ده ولن اسمح باى تدخل فى حياتى الشخصيه مره اخرى سواء بالخير او بالشر او دخول اسم مراتى فى اى كلمه من كلام المرضى النفسيين..مراتى اللى اخوها متوفى وابنها متوفى وماصدقت اول مره اخرجها نروح مناسبه ودمرتوها نفسيا تانى بكلامكم المريض..حسبى الله ونعم الوكيل فيكم.. حقك عليا ياست الكل".

واختتم قائلا: " سكت كتير وكنت بعدى لكن مفيش فايده.. كل واحد يركز فى حياته.. الطموح حلم مشروع عند كل الناس اسعى واتعب وكافح وربنا اللى بيكافئ مش البشر بدل ماتفضل تبُص فى حياه الناس "