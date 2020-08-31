هنا الزاهد برفقة أحمد فهمي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بكوقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هنا بالصورة برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي ، وهي بإطلالة كاچول مرتدية شميز أسود في أبيض وبنطلون باللون الأسود ونسقت معه شنطة كروس سوداء وتركت شعرها الأشقر منسدلاً. يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد، فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.ة

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