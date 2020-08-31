نأمل أياما أفضل لجيلنا الجديد.. نانسي عجرم تبهر جمهورها بصورة رفقة ابنتها

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة جديدة رفقة ابنتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلقت نانسي عجرم علي الصورة قائلة: " نأمل أيام أفضل لجيلنا الجديد".

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وانتهت نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد، والذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد ايضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادي نور.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم شاركت مؤخرا في شهر رمضان الماضى من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، التي حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاحا كبيرا، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى ودارت أحداثه فى إطار كوميدى.