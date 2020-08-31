الحياة ليست عادلة.. إنجى خطاب توجه رسالة للنساء: كوني قوية فالعالم لا يرحم الضعفاء.. شاهد

وجهت الفنانة انجى خطاب رسالة إلى جمهورها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام". انجى خطاب رسالة إلى جمهورها ونشرت إنجى خطاب صورة جديدة لها وعلقت "الحياة ليست عادلة ..واجهي هذا العالم المخيف والظالم بابتسامة وجبروت ولا تنحني ابدا الا لله عز وجل ، كوني ملكه ارفعي رأسك بشموخ وكبرياء .. كوني قويه فهذا العالم لا يرحم الضعفاء ".

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