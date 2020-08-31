فى أحدث ظهور له.. رامز أمير لجمهوره: آسف إنى بعيد بقالى فترة بس غصب عنى والله

وعلق رامز أمير على الصورة قائلا "وحشتونى اسف انى بعيد بقالى فترة بس غصب عنى و الله التمارين كتير اوى و محتاجة تركيز و الله وحشتونى بجد ".
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وجسد الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.
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