وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: "قريبًا جدًا، يا حبيبي، ثقة في الله نجاح".
اقرأ أيضا
وظهر محمد رمضان فى الصورة مرتديا ملابس أبيض فى أسود ويتم تصوير العمل فى دولة الإمارات.
يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بملابس أبيض فى أسود.. محمد رمضان يعلن عن عمله الجديد مع المطرب العالمى ميتر جيمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.