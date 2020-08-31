بملابس أبيض فى أسود.. محمد رمضان يعلن عن عمله الجديد مع المطرب العالمى ميتر جيمس

نشر الفنان محمد رمضان صورة من عمله الجديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو العمل الذى يشارك فيه مع المطرب العالمي ميتر جيمس.

وعلق محمد رمضان على الصورة قائلا: "قريبًا جدًا، يا حبيبي، ثقة في الله نجاح".

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وظهر محمد رمضان فى الصورة مرتديا ملابس أبيض فى أسود ويتم تصوير العمل فى دولة الإمارات.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" والذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.