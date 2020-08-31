ليدي جاجا تحصد لقب أسوأ إطلالة MTV TV video awards .. صور

أقيم أمس حفل توزيع جوائز Mtv Video awards بمدينة لوس أنجلوس الامريكية بحضور كوكبة من نجوم الغناء العالميين. ورغم تتويج النجمة العالمية ليدي جاجا بجائزة موسيقية الا انها كانت صاحبة أسوأ اطلالة على الاطلاق وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية. وأطلت جاجا بتسع إطلالات وصفت بالسيئة بسبب اعتمادها على الأقمشة اللامعة والأزياء غريبة الأطوار. Advertisements وكانت ليدي جاجا تنافس على 9 جوائز في حفل MTV TV video awards. وتصدرت جاجا لائحة بيلبورد الموسيقية بألبومها الجديد الذي يحمل اسم Chromatica الذي طرح قبل اسابيع، لتسجل نجاحا جديدا في مسيرتها الفنية. ويتضمن ألبوم ليدي جاجا الجديد ديو غنائيا مع الموسيقي الشهير ألتون جون والمغنية الامريكية اريانا غراندي.

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