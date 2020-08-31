ذكرى وفاة كاميليا.. شكوك حول ديانتها الحقيقية وعشقها الملك فاروق

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة كاميليا، التي لقبت بواحدة من أجمل الوجوه في السينما المصرية ولكن كان نهايتها عكس حياتها المليئة بالشهرة والبذخ بسبب سقوط الطائرة التي كانت تستقلها إلى روما كي تتلقى علاجا بسبب إصابتها بمرض في المعدة.

وبالنظر إلى الوضع الديني المعقد لـ(كاميليا) التي تحمل اسمًا يهوديًا وديانة مسيحية وشائعات قوية حول كونها يهودية الديانة بالفعل.

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ومع وجود أخبار قوية أن الملك فاروق بدأ يضيق ذرعًا بمنافسة رشدي أباظة له عليها، بدا حادث موتها في انفجار الطائرة الذي أودى بحياتها عام 1950 أكثر غموضًا وتضاربت الأقوال حول حقيقة ما حدث، وإلى اليوم تظل تفسيرات وفاتها متضاربة بين تفسيرات الجاسوسية لإسرائيل وتفسيرات الانتقام من قِبل الملك فاروق.

وعثر على جثمان كاميليا نصف متفحم بين الحطام وصلت عليها أمها صلاة المسيحيين الكاثوليك في كنيسة القديس يوسف بالأنتيكخانة.