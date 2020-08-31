علامات الحمل وظهور أول.. لقطات بحفل زفاف شقيق نجم مسرح مصر

لفت حفل زفاف شقيق مصطفى بسيط على شقيقة الفنان مصطفى خاطر الأنظار إليه والذى أقيم أمس. وشهد هذا الحفل لقطتين كانا حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية ولعل من أبرزها أول ظهور لزوجة الفنان اوس اوس بعد رحيل طفلها الرضيع. اقرأ أيضا وظهرت زوجة اوس اوس مرتدية فستانا أسود وحرصت على تهنئة الحضور والعروسين. بينما اللقطة الثانية التى جذبت أنظار الجمهور هى ظهور زوجة الفنان مصطفى خاطر ويبدو عليها علامات الحمل فى الشهور الأخيرة حيث ينتظر خاطر مولوده الأول. يذكر أن حضر حفل الزفاف عدد من نجوم مسرح مصر منهم كريم عفيفى، اوس اوس، محمد عبد الرحمن، وائل عوني، سارة درزي، وعمر مصطفى متولي.

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