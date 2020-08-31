داخل حمام السباحة.. سمية الخشاب تتألق وتبعث رسالة غامضة| شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة داخل حمام السباحة على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت سمية الخشاب على الصورة، معلقةً "نحن المخالب، ونحن بالسلاسل، قلوبنا عبثا، قفزنا دون أن نسأل لماذا".

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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.