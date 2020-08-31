عاش يا بطل ... أحمد التهامى يخطف أنظار الجمهور بفيديو فى الجيم.. شاهد

شارك الفنان احمد التهامى فيديو له أثناء ممارسة التدريبات الرياضية داخل الجيم من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

عاش يابطل - مشاء الله - ربنا يوفقك

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وشارك احمد التهامى فى فيلم " زنزانة 7 " و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز