بعد تعرضها لحادث.. منال سلامة تكشف لـ دوت الخليج تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة منال سلامة عن آخر تطورات حالتها الحصبة بعد تعرضها لحادث سير على طريق العلمين هي وابنتها.

وقالت منال سلامة في تصريح خاص لـ دوت الخليج إنها أصبحت على ما يرام والكدمات والإصابات تتحسن، لافتة إلى أنها الآن تمكث في منزلها.

وأشارت منال سلامة ففي تصريحات سابقة إلى أنها تعرضت لحادث سير وانقلبت بها السيارة عند الكيلو 50 علي طريق العلمين بسبب قطع في إطار السيارة ولم يستطع السائق التحكم في السيارة.

وأوضحت منال سلامة أن السيارة انقلبت عدة مرات وخبطت في السور الذي يكون علي شمال السائق.