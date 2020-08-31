وقالت منال سلامة في تصريح خاص لـ دوت الخليج إنها أصبحت على ما يرام والكدمات والإصابات تتحسن، لافتة إلى أنها الآن تمكث في منزلها.
وأشارت منال سلامة ففي تصريحات سابقة إلى أنها تعرضت لحادث سير وانقلبت بها السيارة عند الكيلو 50 علي طريق العلمين بسبب قطع في إطار السيارة ولم يستطع السائق التحكم في السيارة.
وأوضحت منال سلامة أن السيارة انقلبت عدة مرات وخبطت في السور الذي يكون علي شمال السائق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تعرضها لحادث.. منال سلامة تكشف لـ دوت الخليج تطورات حالتها الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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