نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر" تهنئ المهندس أحمد هيبة بحفل زفافه على الأنسة حبيبة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت أسرة الزميل عبداللطيف هيبة، الصحفي ببوابة "الفجر" بحفل نجل عمه المهندس أحمد هيبة على الآنسة حبيبة مكرم، وذلك في حفل أسري اقتصر على عدد قليل من العائلتين، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد. وتقدم أسرة "الفجر" بالتهنئة للزميل وللعروسين بأرق التهاني، داعين الله عز وجل أن يديم عليهما الفرح والسرور.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر "الفجر" تهنئ المهندس أحمد هيبة بحفل زفافه على الأنسة حبيبة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.