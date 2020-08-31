تامر حسني والعسيلي يحتفلان بترتيبهم عالميا بكليب "اختراع"

احتفل المطرب تامر حسنى ومحمود العسيلى، بنجاح كليب أغنيتهما الجديدة "اختراع" بعد وصولها إلى تريند رقم 29 على العالم.

حيث قام العسيلي، بنشر صورة بها الترتيب الخاص بهم وعلق على الصورة قائلاُ:" رقم ٢٩ على العالم.. تيمو وصلنا للعالمية".

ورد عليه تامر حسنى قائلا: "بمجهودنا إحنا الإتنين يا نجم يا كبير يا نضيف مليون مبروووووك يا حبيبي".

يذكر أن كليب أغنية "اختراع" لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم تامر حسني الجديد، والذي يحمل اسم "خليك فولاذي" ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المُقبلة.

وكان آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "جنة تكفينا"، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

