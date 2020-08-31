حيث قام العسيلي، بنشر صورة بها الترتيب الخاص بهم وعلق على الصورة قائلاُ:" رقم ٢٩ على العالم.. تيمو وصلنا للعالمية".
ورد عليه تامر حسنى قائلا: "بمجهودنا إحنا الإتنين يا نجم يا كبير يا نضيف مليون مبروووووك يا حبيبي".
يذكر أن كليب أغنية "اختراع" لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم تامر حسني الجديد، والذي يحمل اسم "خليك فولاذي" ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المُقبلة.
وكان آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "جنة تكفينا"، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تامر حسني والعسيلي يحتفلان بترتيبهم عالميا بكليب "اختراع" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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