نانسي عجرم تشعل إنستجرام بصورة مع ابنتها الصغيرة

وظهرت نانسي عجرم في الصورة بفستان طويل وهادئ ومتألق وابنتها أيضا بفستان متألق وكتبت تعليقت على الصورة قائله: " اتمنى أفضل أيام لجيلنا الجديد".
يذكر أن نانسي عجرم احتفلت مع زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، مؤخرا بابنتهما الوسطى "إيلا" واحتفل الزوجان بـ"قربان" ابنتهما في أجواء عائلية تقتصر على زوجها وابنتيهما.
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