وقالت منال سلامة، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" بأنها في صحية جديدة وفي تحسن لحالتها، وأنها تستريح في منزلها بعد الخروج من المستشفى".
وأشارت منال سلامة ففي تصريحات سابقة إلى أنها تعرضت لحادث سير وانقلبت بها السيارة عند الكيلو 50 علي طريق العلمين بسبب قطع في إطار السيارة ولم يستطع السائق التحكم في السيارة.
وأوضحت منال سلامة أن السيارة انقلبت عدة مرات وخبطت في السور الذي يكون علي شمال السائق.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منال سلامة تكشف لـ "دوت الخليج الفني" أخر تطوراتها الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.