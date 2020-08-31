منال سلامة تكشف لـ "دوت الخليج الفني" أخر تطوراتها الصحية

كشفت الفنانة منال سلامة، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير على طريق العالمين هي وابنتها منذ يومين.

وقالت منال سلامة، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" بأنها في صحية جديدة وفي تحسن لحالتها، وأنها تستريح في منزلها بعد الخروج من المستشفى".

وأشارت منال سلامة ففي تصريحات سابقة إلى أنها تعرضت لحادث سير وانقلبت بها السيارة عند الكيلو 50 علي طريق العلمين بسبب قطع في إطار السيارة ولم يستطع السائق التحكم في السيارة.

وأوضحت منال سلامة أن السيارة انقلبت عدة مرات وخبطت في السور الذي يكون علي شمال السائق.

