قلب قلبي.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. شاهد

احتفل الفنان ماجد المصرى بعيد ميلاد زوجته من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

ونشر ماجد المصرى صورة لة برفقة زوجته وعلق قائلا: كل سنه وإنتي طيبه يا قلب قلبي ربنا مايحرمني منك.

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على الجانب الآخر يقوم الفنان ماجد المصرى بتصوير مسلسل "الوجه الآخر" بطولته، ونسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

المسلسل ينتمى إلى نوعية أعمال 45 حلقة والذى يشهد دراما اجتماعية تشويقية حيث يتخلل العمل عديد من الصراعات المختلفة والتى تظهر الوجه الآخر لكل شخصية.