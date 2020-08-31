في 3 أيام .. كليب ice cream لـ سيلينا جوميز يحقق 136 مليون مشاهدة |فيديو

حقق كليب 'Ice Cream للنجمة العالمية سيلينا جوميز وblack pink رقما قياسيا بتحقيق 136 مليون مشاهدة بعد مرور 3 ايام فقط على طرحه عبر موقع يوتيوب.

وظهرت سيلينا جوميز في بداية الكليب كبائعة "آيس كريم"، بينما ظهرت عضوات black pink وهن يلعبن ويمازحن بعضهن البعض في أجواء مبهجة ومرحة.

واتخذت سيلينا جوميز إجراءً قضائيًا ضد إحدى شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تحمل اسم Clothes Forever — Styling Game برفع دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين دولار أمريكي بسبب استخدام صورتها واسمها دون الحصول على إذن منها.

وأكدت سيلينا جوميز خلال عريضة الدعوى أن شركات الالعاب لم تسألها او تحصل على اذن منها او تخبرها باستخدام حقوق الدعاية لها.