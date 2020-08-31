كنزي عمرو دياب تثير غضب الجمهور بصورة جديدة .. شاهد

وجاءت التعليقات كالآتي :
ليكي حق تعملي كدا ، احلي واحدة بس لو تعقلي ، عمرو دياب شاف الصورة دي .
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وعلى صعيد آخر، شاركت كنزي، متابعيها ، بفيديو قصير، ظهرت فيه وهي تؤدي تحدي المناديل الورقية داخل غرفتها، وهو التحدي الذي شارك فيه عدد من المشاهير قبل أسابيع.
يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة ، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحها منفردة في الصيف.
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