حسن الرداد يكشف لـ "مادلين طبر" كواليس جديدة عن "توأم روحي"

كشف النجم حسن الرداد عن كواليس تجسيده لشخصية رومانسية في فيلم "توأم روحي" الذي يعرض حاليا بالسينمات، مؤكدا أنه دائما يسعى لتقديم نوعية مختلفة ومتميزة من الأدوار والأعمال الفنية.

وأضاف الرداد خلال المداخلة التليفونية التي أجراها ضمن برنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر على قناة تن يومى الاحد والاثنين من الساعة 4 للساعة 5 ونصف مساءا، أنه كان يتمنى تقديم عمل كوميدي، وفوجئ بعدها بمكالمة من المنتج أحمد السبكي يبلغه بوجود سيناريو لعمل رومانسي جيد، وبالفعل قابله مع المخرج عثمان ابولبن الذي حكى له الفيلم فأعجبه كثيرا، وبعدها قرأ السيناريو وقرر تنفيذه.

وأشار الرداد إلى أنه يقرأ حاليا العديد من الأعمال سواء سينما أو دراما تليفزيونية، وبمجرد الاستقرار على هذه المشروعات سوف يعلن عن تفاصيلها.

وأثنى الرداد على إمكانيات الفنانة مادلين طبر الفنية، حيث جمعهما سويا مسلسل "حق ميت"، كما أثنت مادلين علي أداء الرداد المتميز في كل أعماله، مؤكدة أنه منذ ظهوره في مسلسل الدالي وهى تتوقع له النجاح والنجومية.