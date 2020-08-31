انتهى الفنان محمد يسري من تصوير ستين بالمئة من مشاهده في الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات. وكان الجزء الرابع قد تم عرضه قبل شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا. وتتعرض شخصية محمد في المسلسل للعديد من النقلات التي خلقت مفاجأت كبيرة لاحداث العمل. المسلسل من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، ومحمد يسري وأحمد كراره، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحه، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف وسيتم عرض الحلقات على شبكة قنوات on tv

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محمد يسري ينتهي من تصوير 60% من حكايات بنات 5 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.