اختيار رواية "صليب موسى" ضمن مشروع "أصوات عربية" للترجمة

وقع اختيار مبادرة “أصوات عربية” على رواية “صليب موسى” للكاتب هيثم دبور لتكون ضمن الأعمال التي ستدعمها المبادرة للترجمة بأكثر من لغة في كتيب مقدم لمعرض فرانكفورت الدولي، في دورته المقبلة.
وضمت لجنة الاختيار عدد من الأسماء بينها د.هبة شريف أستاذ الأدب الألماني المقارن، والمديرة السابقة للمؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة، ود. شيرين أبو النجا أستاذ الأدب الانجليزي المقارن وعضو لجنة التحكيم في جائزة نجيب محفوظ، ونيل هوسن، المدير السابق لدار نشر الجامعة الأمريكية، ومارشا لينكس أشهر مدونة بالانجليزية عن الأدب العربي، وتينا لافيت مديرة مكتبة المعهد الهولندي الفلمنكي، وعبير مجاهد مديرة مكتبة معهد جوته.
مبادرة “أصوات عربية” هي مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي، في شراكة بين وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والمعاهد الثقافية بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى دعم حركة الترجمة عن العربية والتعريف بأهم وأبرز الإصدارات العربية ونشر الثقافة العربية عالميا، وإتاحة الأعمال العربية المترجمة في الأسواق العالمية للكتاب.
أما رواية "صليب موسى" فتدور حول جريمة قتل غامضة لأحد رهبان دير سانت كاترين، يتورط فيها مصور يدعى أحمد بهي، ليكشف من خلال أحداث مثيرة العديد من الحقائق الغائبة عن الدير، ونالت الرواية منذ صدورها مطلع العام الحالي استقبالا نقديا وجماهيريا كبيرا جعلها تتصدر قوائم الأعلى مبيعا إلى الآن، بالإضافة إلى الإشادات النقدية لاعتمادها على معلومات حقيقية تم صياغتها في قالب أدبي لم يشهده العالم العربي كثيرا وهي رواية التشويق التاريخي.
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