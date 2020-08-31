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اختيار رواية "صليب موسى" ضمن مشروع "أصوات عربية" للترجمة

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وقع اختيار مبادرة “أصوات عربية” على رواية “صليب موسى” للكاتب هيثم دبور لتكون ضمن الأعمال التي ستدعمها المبادرة للترجمة بأكثر من لغة في كتيب مقدم لمعرض فرانكفورت الدولي، في دورته المقبلة.

وضمت لجنة الاختيار عدد من الأسماء بينها د.هبة شريف أستاذ الأدب الألماني المقارن، والمديرة السابقة للمؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة، ود. شيرين أبو النجا أستاذ الأدب الانجليزي المقارن وعضو لجنة التحكيم في جائزة نجيب محفوظ، ونيل هوسن، المدير السابق لدار نشر الجامعة الأمريكية، ومارشا لينكس أشهر مدونة بالانجليزية عن الأدب العربي، وتينا لافيت مديرة مكتبة المعهد الهولندي الفلمنكي، وعبير مجاهد مديرة مكتبة معهد جوته.

مبادرة “أصوات عربية” هي مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي، في شراكة بين وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والمعاهد الثقافية بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى دعم حركة الترجمة عن العربية والتعريف بأهم وأبرز الإصدارات العربية ونشر الثقافة العربية عالميا، وإتاحة الأعمال العربية المترجمة في الأسواق العالمية للكتاب.

أما رواية "صليب موسى" فتدور حول جريمة قتل غامضة لأحد رهبان دير سانت كاترين، يتورط فيها مصور يدعى أحمد بهي، ليكشف من خلال أحداث مثيرة العديد من الحقائق الغائبة عن الدير، ونالت الرواية منذ صدورها مطلع العام الحالي استقبالا نقديا وجماهيريا كبيرا جعلها تتصدر قوائم الأعلى مبيعا إلى الآن، بالإضافة إلى الإشادات النقدية لاعتمادها على معلومات حقيقية تم صياغتها في قالب أدبي لم يشهده العالم العربي كثيرا وهي رواية التشويق التاريخي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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