صوتها كله إحساس وسعادة.. محمد سامي يهنئ أنغام على نجاح أغنيتها الجديدة| شاهد

ونشر محمد سامى صورة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلق محمد سامى قائلا: "مبروك للقمر أنغام اللي صوتها كله إحساس وسعاده وبهجه، دايما ناجحه ودايما مشرفه الفن المصري".
اقرأ أيضا:
بـ صورة جديدة لها.. أنغام تروج لـ أغنيتها "بحبك وبرتحلك" | شاهد
وحصدت الفنانة أنغام، مليون و88 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كلباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، بعد طرحه عبر قناتها الرسمية يوم 28 أغسطس.
أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صوتها كله إحساس وسعادة.. محمد سامي يهنئ أنغام على نجاح أغنيتها الجديدة| شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.