صوتها كله إحساس وسعادة.. محمد سامي يهنئ أنغام على نجاح أغنيتها الجديدة| شاهد

هنأ المخرج محمد سامى الفنانة أنغام على نجاح أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتحلك".

ونشر محمد سامى صورة لها من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق محمد سامى قائلا: "مبروك للقمر أنغام اللي صوتها كله إحساس وسعاده وبهجه، دايما ناجحه ودايما مشرفه الفن المصري".

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وحصدت الفنانة أنغام، مليون و88 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث كلباتها الغنائية «بحبك وبرتاحلك»، بعد طرحه عبر قناتها الرسمية يوم 28 أغسطس.

أغنية «بحبك وبرتاحلك» لـ أنغام، من كلمات: صابر كمال، ألحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع الموسيقى: تميم.