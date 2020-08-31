أمير رمسيس: لم يتم الاستقرار على عرض فيلم حظر تجوال بدور العرض أم على منصة إلكترونية

وقال أمير رمسيس فى تصريح لـ "دوت الخليج": انتهيت تماما من تصوير الفيلم منذ فترة وهو حاليا فى مرحلة المونتاج والمكساج ومن المقرر أن يكون جاهزا للعرض فى نهاية سبتمبر المقبل.
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وأضاف أمير رمسيس قائلا: لم يتم الاتفاق على موعد عرضه حتى الآن وإذا كان يتم عرضه فى السينما بنفس الإجراءات المتبعة حاليا فى السينما بنسبة الإشغال 25 % أم يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.
فيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، ومن بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل واحمد مجدى.
وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول فتاة ووالدتها يجمعهما القدر مكان واحد نتيجة حظر التجوال ويبدأ بينهما نقاش يكشف مدى الاختلاف بينهما.
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