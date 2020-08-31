عفركوش.. أحمد فهمي يبهر جمهوره بإطلالة غريبة عبر انستجرام

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر أحمد فهمي بإطلالة غريبة وكتب معلقا: عفركوش.

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يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.

مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".