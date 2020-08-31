الوطن والسلام والحياة أنت.. شريهان توجه رسالة لفيروز بعد زيارة ماكرون.. شاهد

وكتبت شريهان عبر حسابها بإنستجرام قائلة "#فيروز #الوطن #السلام #الحياة أنتي ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد .. "فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الإنتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع جميل وجديد".
وتابعت" حماكي الله ونصر شعبك و وطنك #بيروت #لبنان #فيروز .. دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولكم ".
وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن ماكرون سيتوجه مباشرة إلى منزل فيروز فور وصوله.
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