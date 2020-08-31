أحلام عن زيارة ماكرون لفيروز.. تقدير للفن والفنانين والوطن العربي

وكتبت أحلام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏مُنحت الكبيرة فيروز اليوم وسام جوقه الشرف وهو ارفع وسام فرنسي كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها و زيارة الرئيس الفرنسي مكرون للكبيرة ‎#فيروز دليل على أن ‎#فيروز هي ‎#كبيره لبنان وآرزته الشامخة للأبد وتقدير ‎#فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره فلتحيا ‎#لبنان ولتحيا ‎#فيروز ".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت في الزيارة الثانية له للبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن ماكرون سيتوجه مباشرة إلى منزل فيروز فور وصوله.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن زيارة ماكرون تأتي للاطلاع على مدى تنفيذ الطبقة السياسية لطلبات قد قدمها لهم من أجل دفع البلاد إلى الأمام