صحاب أونطة.. شاهد حكيم يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

أعلن الفنان حكيم موعد طرح اغنيته الجديدة " صحاب اونطة " من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام". ونشر حكيم فيديو وعلق قائلا: "شوفوا اغنيتى الجديدة #صـــحــــاب_اونـــطــــة يوم الأربعاء الجاى حـصـريـًا على قناتى الرسمية على الـيـوتـيـوب الساعة 7 مساء". اقرا ايضا :

حكيم يقدم مهرجان صحاب أونطة أغنية "صحاب أونطة" كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدي ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم نانسي زيدان ، وإخراج حسام الحسيني.

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