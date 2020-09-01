من يفوز بالتريند.. سمية الخشاب ورانيا يوسف ونرمين الفقى وياسمين صبرى

نرصد فى التقرير التالى أبرز النجمات اللاتى حرصن على إثارة الجدل ليفزن بالتريند.

سمية الخشاب

خضعت سمية الخشاب مؤخرا إلى جلسة تصوير جديدة فى منزلها وهى الجلسة التى استخدمت فيها شرائح البرتقال، ولاقت انتشارا واسعا وكبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى، وهى جلسة التصوير التى اختصت سمية الخشاب "عين" بعدد من الصور الحصرية التى لم تنشرها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بها.

كما خضعت لجلسة تصوير جديدة، ارتدت خلالها بعض السلاسل الفضية السميكة حول رقبتها ويدها داخل حمام السباحة، وانهالت التعليقات عليها بالمغازلة والتعبير عن حب جمهورها لها.

رانيا يوسف

أما الفنانة رانيا يوسف نشرت صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بإطلالة جذابة. وظهرت رانيا يوسف، بفستان جذاب باللون البينك، من دون أكمام أبرز جمالها ورشاقتها مع قبعة انيقة ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك الهادئ. وتركت رانيا يوسف شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها

كما نشرت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام فيديو جديدا لها وظهرت فى الفيديو بإطلالة جريئة وهي ترقص على أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى.

فيما لاقت النجمة هجومًا واسعًا على هذا الفيديو بسبب إطلالتها حينما نشرته على "تويتر" وأعادت نشره على إنستجرام ، مما جعل الجمهور يشن هجوما عليها.