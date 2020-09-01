مايا دياب وأروى تعلقان على زيارة ماكرون لـ فيروز

علق عدد من الفنانين على زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للفنانة اللبنانية فيروز فى منزلها وذلك عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وانستجرام.

وقالت مايا دياب على تويتر: "علمًا إنّي فخورة بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في بيروت، لأنه أراد أن يزور رمز الوطن فيروز.. سيدة البلاد".

بينما علق المطرب اللبناني علاء زلزلي، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، قائلًا: "فيروز.. أرزة بحجم الوطن .. نفتخر بك".

وكتبت أروى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "زيارة الرئيس ماكرون لبيت صوت لبنان العملاق فيروز، يعطينا عدة دروس (التواضع.. تقدير العطاء.. وأن تصرفات بسيطة تثبت قدرة كبيرة على القوة والقيادة".

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفنانة الكبيرة فيروز، في منزلها بمنطقة الرابية خلال زيارته الثانية إلى العاصمة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت.