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أحمد صبرى غباشي يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل دوره في "لؤلؤ" مع أحمد زاهر

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد صبرى غباشي عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل"لؤلؤ"، الذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد صبرى في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إنه يجسد دور شاب يدعى "أمير"، مسؤل عن حملة إعلانية للفنانة نرمين الفقى، مشيراً إلى أنه بدأ تصوير أولي مشاهده في العمل.

يذكر أن مسلسل لؤلؤ يضم كوكبة من النجوم وهم "مى عمر، نيرمين الفقي، نجلاء بدر، أحمد زاهر، إدوارد، ملك أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، سلوي عثمان"، ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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