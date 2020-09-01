نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابن الشاويش عطية: والدي مات قهرا بسبب إسماعيل يس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فتحي ابن الفنان الراحل رياض القصبجي، إن الفنان الراحل فريد شوقي كان أكثر الأصدقاء المقربين له.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "قبل ما يموت والدي جاله الشلل وتعب في فيلم "أبو أحمد" مشيرًا إلى أن فريد شوقي، من وقف بجانبه في مرضه.

وتابع: "لما تعب فضل يعيط لفريد شوقي ويقول له اسماعيل يس مجاش لحد دلوقتي!"، مشيرًا إلى أن الراحل إسماعيل ياسين، لم يقم بزيارته وهو مريض ولم يحضر جنازته.

وأكد نجل القصبجي قائلًًا: "أبويا مات قهرا بسبب ابتعاد إسماعيل يس عنه في أخر أيامه".