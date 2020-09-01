نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابن الشاويش عطية: والدي مات قهرا بسبب إسماعيل يس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال فتحي ابن الفنان الراحل رياض القصبجي، إن الفنان الراحل فريد شوقي كان أكثر الأصدقاء المقربين له.
وأضاف في تصريحات إعلامية: "قبل ما يموت والدي جاله الشلل وتعب في فيلم "أبو أحمد" مشيرًا إلى أن فريد شوقي، من وقف بجانبه في مرضه.
وتابع: "لما تعب فضل يعيط لفريد شوقي ويقول له اسماعيل يس مجاش لحد دلوقتي!"، مشيرًا إلى أن الراحل إسماعيل ياسين، لم يقم بزيارته وهو مريض ولم يحضر جنازته.
وأكد نجل القصبجي قائلًًا: "أبويا مات قهرا بسبب ابتعاد إسماعيل يس عنه في أخر أيامه".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ابن الشاويش عطية: والدي مات قهرا بسبب إسماعيل يس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.