"ليلة" استثنائية مع صوت كاميليا ورد في كليبها الجديد

طرحت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "ليلة"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وتألقت كاميليا ورد خلال الكليب صوتًا وحضورًا بعدسة المخرج المبدع فادي حداد، وأطلت بعدة إطلالات ساحرة خطفت الأنظار فور عرض العمل.

تناسبت فكرة الكليب مع الأجواء الصيفية المبهجة الحالية، وأضفى صوت كاميليا طابعًا خاصًا على العمل وأما عن كلمات الأغنية فكانت حماسية وترجمتها الألحان بشكل احترافي.

أغنية “ليلة” من كلمات رمضان محمد، ألحان محمد عبيه، توزيع أمين نبيل، جيتارات باسم سعيد، ميكس وماستر امير محروس وتسجيل استوديو M sound 2 وإنتاج شركة life stylez studios.

وتقول كلمات الأغنية: ليله.. بتفرح الزعلان.. وتحلي أى مكان.. وتفرفش المخنوق.. ليله.. نسهرها بقى ونعيش.. قول للنهار ميجيش.. الليله يلا نروق.. ياقمرنا تعالي اللليلة دي الليلة السهرة جميلة خلينا كدا خلينا ايه الليلة الحلوة دي

وأمانه يادنيا أمانه.. جوانا قلوب عشمانة.. ومن الايام طمعانة في ليالي حلوة زي دي ليله..بالعمر كله ساعات.. بتتملى بحكايات. تفضل سنين وسنين.