عمرو دياب يطرح كليب عم الطبيب من ألبوم سهران.. شاهد

في مفاجأة لجمهوره؛ طرح النجم الكبير عمرو دياب عبر قناته الرسمية على يوتيوب كليب أغنيته "عم الطبيب" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".
ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلات المصورة سينمائيا حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية وذلك على شواطئ الساحل الشمالي.
عم الطبيب الذى لحنها عمرو دياب نفسه وألفها صابر كمال.
ويتعاون عمرو دياب في "سهران" مع العديد من الشعراء منهم تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال، أحمد المالكى، والملحنين عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، عمرو دياب، محمد يحيى، شريف بدر، والموزعين طارق مدكور، نادر حمدى، أسامة الهندى، رامى سمير، إضافة إلى عدد آخر من الشعراء والملحنين والموزعين.
وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمي للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغان بشكل منفرد، وهم "أول يوم في البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".
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