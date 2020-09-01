محمد عبد الرحمن يهنئ أشرف عبد الباقى وعلى ربيع وأوس أوس على مسرحية "صباحية مباركة"

هنأ الفنان محمد عبد الرحمن الفنان اشرف عبد الباقى وعلى ربيع وأوس أوس على مسرحية " صباحية مباركة " ونشر صورة مع نجوم المسرحية من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ". وعلق عبدالرحمن على الصورة قائلا " ألف مبروك لاخواتي #علي_ربيع و #اوس_اوس ولأستاذ #اشرف_عبدالباقي وكل صناع المسرحية الجميلة دي #صباحية_مباركة .. اتبسطت جدًا بالعرض ". اقرا ايضا :

ايمي طلعت زكريا تهنئ علي ربيع و اوس اوس علي مسرحية "صباحية مباركة"..فيديو مسرحية " صباحية مباركة " من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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