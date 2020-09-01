وجهت الفنانة شريهان رسالة محبة وتقدير للسيدة فيروز وذلك عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها في منزلها.
وعلقت شريهان قائلة: "فيروز الوطن السلام الحياة أنتي ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد.
وإضافت: "فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار ، الإنتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع جميل وجديد.
واختتمت حديثها: حماكي الله ونصر شعبك و وطنك بيروت . دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولكم".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شريهان توجه رسالة محبة لفيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي للنجمة اللبنانية في منزلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.