فن ومشاهير

شريهان توجه رسالة محبة لفيروز بعد زيارة الرئيس الفرنسي للنجمة اللبنانية في منزلها

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وجهت الفنانة شريهان رسالة محبة وتقدير للسيدة فيروز وذلك عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها في منزلها.

وعلقت شريهان قائلة: "فيروز الوطن السلام الحياة أنتي ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد.

وإضافت: "فهذا أنتم" شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار ، الإنتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدم وكل ماهو عظيم مبدع جميل وجديد.

واختتمت حديثها: حماكي الله ونصر شعبك و وطنك بيروت . دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولكم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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