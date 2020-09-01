حلو حلاوة.. كريم فهمي يشيد بفيلم توأم روحي.. شاهد

أشاد الفنان كريم فهمى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بفيلم " تؤام روحى"، حيث نشر صوره من خلال خاصيه الاستورى معلقا على العمل بعد مشاهدته فى إحدى دور العرض. اقرأ أيضا: وكتب كريم فهمي معلقا:" تؤام روحى حلو حلاوة". فيلم "توأم روحى"، من بطولة الفنان حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن، فى ثانى تعاون للمخرج والمؤلفة بعد فيلم "قصة حب" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم.

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