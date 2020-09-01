صور جديدة لنانسي عجرم وابنتها ليا تخطف قلوب متابعيها..شاهدوا

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة لها مع ابنتها الصغرى "ليا"، على حسابها بانستقرام، وذلك بعد فترة من الغياب عن التفاعل على الموقع مع جمهورها في الفترة الأخيرة.

نانسي عجرم وابنتها تخطفان الانظار في أحدث ظهور

وشاركت الفنانة نانسي عجرم الجمهور أحدث لحظاتها مع ابنتها الصغرى "ليا" على انستقرام، وظهرت في كامل أناقتها مع ابنتها والتي ارتدت فستان شبيه بفستان والدتها أيضاً، وخطفا الأنظار على انستقرام بسبب أناقتهما وعفويتهما في الصورة.

نانسي عجرم تعود لانستقرام بعد توقف

وعلقت نانسي عجرم على صورتها الجديدة مع ابنتها "ليا" وقالت:" نأمل في أيام أفضل لجيلنا الجديد"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من قبل جمهور ومتابعي نانسي عجرم على مواقع التواصل، خاصة أنها الظهور الأول لنانسي عجرم مع ابنتها بعد حادث مرفأ بيروت، وكذلك أول صورة لها على انستقرام بعد ما يقارب من اسبوعين من التوقف عن نشر التدوينات الجديدة.

ويبدو أن نانسي عجرم قد قررت العودة إلى حياتها الطبيعية وتجاوز أحزانها في الفترة الأخيرة والتي عبرت عنها في أكثر من مناسبة، وذلك بسبب الاحداث الأخيرة في بيروت، والتي أوقفت نشاطاتها الفنية أيضاً، وهو ما تسبب في زيادة التفاعل على صورتها الأخيرة مع ابنتها وكذلك زيادة الحماس لأعمالها الجديدة.

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الجمهور ينتظر أعمال نانسي عجرم المؤجلة

وينتظر الجمهور عودة نانسي عجرم لتقديم أعمالها الفنية المؤجلة في الفترة الأخيرة، وتعويض غيابها عن موسم الصيف، وعلى رأسها حفلها مع تطبيق "تيك توك"، والذي كان من المقرر إقامته في بداية أغسطس وتأجل بسبب انفجار مرفأ بيروت، وكذلك أجلت نانسي عجرم طرح عدة أغاني منفردة لها في الفترة الحالية ومنها أغنية باللهجة الخليجية، وذلك بعد آخر أعمالها في كليب "قلبي يا قلبي" في بداية العام الجاري.