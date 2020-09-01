يسرا ترقص مع أبطال مسلسل خيانة عهد.. شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو، للفنانة يسرا، وهي ترقص وتغني أغنية "3 دقات" بصحبة فريق عمل مسلسل "خيانة عهد" والذي خاضت به السباق الرمضاني الأخير.

وحققت يسرا، نجاحا كبيرا ببطولة مسلسل "خيانة عهد" حيث اشاد الجمهور به وقت عرضه، كما اثارت إعجاب محبيها بالعديد من المشاهد المؤثرة بالعمل.

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، بجانب كل من حلا شيحة، وخالد انور، و تيام مصطفى قمر، وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم.