نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شريف منير يتوعد: "هقدم بلاغات للنائب العام في الناس اللي شتمتني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توعد الفنان شريف منير، من قاموا بسمه بألفاظ خارجة بتقديم بلاغات ضدهم لمباحث الإنترنت. وقال عن الصورة التي نشرهات بصحبة أحمد السقا وأحمد رزق: "أما الناس إللي شتمت بألفاظ خارجة.. فمعروف عني.. سكرين شوط ثم بلاغ لمكتب النائب العام وأريح دماغي .. والمباحث يجيبوهم براحتهم ووقت ما ربنا يأذن ..إوعوا تفتكروا إني بزعل أو بتنرفز .. إطلاقًا ..تحياتي للمحترمين ( بس ) .جمهوري الحبيب المحترم". يذكر أن شريف منير تعرض لانتقادات وإساءات من قبل بعض متابعيه، وذلك بعدما كتب منير على الصورة :"آدى يا سيدى الفنانين .. عايشين فى الفتّة .. وبيصيفوا .. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة .. وسايبين الناس فى الحر والقرف .. حرام عليكم .. حِسوا بالناس .. حسبى الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. شريف منير يتوعد: "هقدم بلاغات للنائب العام في الناس اللي شتمتني" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.