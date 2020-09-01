سميرة سعيد تروج لحفلها القادم على تيك توك

حرصت الفنانة سميرة سعيد، على الترويج لـ حفلها القادم على "التيك توك"، وذلك من خلال حسابها على تطبيق "إنستجرام". نشرت سميرة سعيد، صورة لها، وعلقت عليها: "حفل اونلاين على التيك توك يوم 10 سبتمبر الساعة 8 ونصف، لا تفوتوه .. #قط_وفار #سميرة_سعيد #SamiraSaid". ومن المقرر أن يظهر الحفل بشكل مختلف ومبهر في عالم الحفلات"أونلاين" ويقوم بتنظيمه احمد غانم. وصرح أحمد غانم منظم الحفل، بأنه يتم التحضير للعديد من المفاجآت في الحفل، وأن "الديفا" ستقوم بغناء أغنية جديدة لأول مرة لجمهورها أونلاين.

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