على أنغام 3 دقات.. يسرا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور لها

شاركت الفنانة القديرة يسرا فيديو جديد لها عبر خاصية "استوري" علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وتظهر يسرا في الفيديو برفقة الفنانة عبير صبري والفنان شريف حافظ والفنان خالد انور وهم يرقصون علي اغنية "3 دقات" من أحد الأفراح.
يذكر أن اخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل "خيانة عهد" والذى عرض فى رمضان الماضى وشاركها البطولة فيه كل من حلا شيحة وجومانا مراد وخالد سرحان وتاليف احمد عادل واخراج سامح عبد العزيز.
وعلى جانب آخر كانت النجمة يسرا، قد أعلنت عن انضمامها لإحدى المبادرات الخيرية لمساعدة لبنان إثر أزمتها الأخيرة بعد انفجار بيروت.
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