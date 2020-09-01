"لما غنيت أغاني محترمة كان ايه تقديركم ليا!؟".. عمر كمال يفحم أحد منتقديه

تعرض الفنان عمر كمال لهجوم من أحد الأشخاص المتابعين لحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك بسبب غنائه للمهرجانات الشعبية ولاسيما وأنه يمتلك خامة صوتية رومانسية مميزة تجعله مختلفًا عن مطربي المهرجانات.

وعلق هذا الشخص قائلًا: للاسف ياعمر ضيعت جمال صوتك بالاشكال دي كنت ماشي صح في الاول وبتغني اللون اللي يناسب صوتك لكن للاسف شكلك بتحب الفلوس فين انت من اغنية وش تاني والغربه وابويا وخلص الكلام يابني اغنية خلص الكلام لوحده اسطوره راجع نفسك بجد انت صغير وصوتك حلو.

وتسبب هذا التعليق في استفزاز عمر كمال وقرر أن يرد على صاحبه ويوضح موقفه وسر اتجاهه لهذا اللون الغنائي، موضحًا: وانا لما غنيت لونى الناس عملتلى ايه .. كان ايه تقديركم ليا !!؟؟.

وأضاف عمر: كنت بخش الفرح اغنى اغانى محترمة والناس تقولك يا فنان عاوزين مهرجانات .. كان سعرى كام لما غنيت اغانى تناسب لونى.

واختتم حديثه: كنت بصرف دم قلبى كلام ولحن وتوزيع واستديوهات وطلع عينى وف الاخر كام مشاهدة !! مين من الصحافة والاعلام اهتم وكتب عنى !! خلينى ساكت احسن.