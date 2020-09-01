فن ومشاهير

فيفي عبده تتذكر وحيد سيف بفيديو نادر له

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدا، عبر خاصية ستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الفيديو، الفنان القدير الراحل وحيد سيف، من إحدى المقابلات التلفزيونية السابقة له.

وقد علقت علي الفيديو قائلة : الله يرحمه وحيد سيف كان دمه خفيف.

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس الذي أصبح وباءً عالميًا.

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فيفي عبده تتذكر وحيد سيف بفيديو نادر له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا