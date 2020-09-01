على أنغام "العو".. بوسي تشعل السوشيال ميديا برفقة يسرا

شاركت المطربة بوسي جمهورها، بفيديو جديدا لها، عبر خاصية استوري حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتظهر بوسي في الفيديو وهي ترقص علي انغام اغنية "العو"، برفقة الفنانة القديرة يسرا من احد الافراح. يذكر أن آخر أعمال بوسى مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب وقامت ببطولته الفنانة سيرين عبد النور.

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