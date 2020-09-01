فن ومشاهير

أحمد زاهر يسترجع ذكريات مسلسل البرنس

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شارك الفنان احمد زاهر جمهوره بصورة جديدة عبر خاصية استوري علي حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الصورة من أحد مشاهده في مسلسله "البرنس" الذي كان قد عرض في رمضان الماضي رفقة الفنان محمد رمضان.

وعلق على الصورة : "وعرش ربنا".

وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن. 

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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