نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على بطل "هوتيل رواندا" الحقيقي بتهمة الإرهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت رواندا إنها اعتقلت بول روسيساباجينا، الرجل الذي أشيد ببطولته في فيلم من أفلام هوليوود يتحدث عن الإبادة الجماعية في البلاد عام 1994، بتهمة الإرهاب، وعرضته أمام وسائل الإعلام وهو مكبل اليدين.

وأدى الممثل الأمريكي دون تشيدل دور روسيساباجينا في فيلم هوتيل رواندا (فندق رواندا)، الذي رشح للأوسكار، والذي دار حول كيفية استخدامه لوظيفته كمدير للفندق واتصالاته مع النخبة من قبيلة الهوتو لحماية أفراد من قبيلة التوتسي الفارين من المذبحة.

واصطحب اثنان من أفراد الشرطة، اليوم الاثنين، روسيساباجينا البالغ من العمر 66 عاماً إلى مؤتمر صحفي في مقر مكتب التحقيقات في رواندا، وسمحوا لوسائل الإعلام بتصويره.

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ولم يتحدث روسيساباجينا الذي كان يضع كمامة. وكان قد قال في الماضي إنه ضحية حملة تشهير في رواندا.

وقال تييري مورانجيرا، المتحدث باسم مكتب التحقيقات للصحفيين: “يشتبه في أن روسيساباجينا هو مؤسس أو زعيم أو راعٍ أو عضو في مجموعات إرهابية متطرفة مسلحة وعنيفة.. تدير عملياتها من أماكن مختلفة في المنطقة وخارجها”.

وأضاف أن روسيساباجينا سيواجه عدة اتهامات تشمل “الإرهاب وتمويل الإرهاب والحرق العمد والخطف والقتل”.